الحكومة: انخفاض سعر الذرة وفول الصويا بعد استجابة التجار

تفاصيل كثيرة حملها اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس المجلس، حول استجابة التجار بمختلف المحافظات بشأن انخفاض سعر الذرة وفول الصويا، حيث تناول الاجتماع موقف توفير عدد من السلع الاستراتيجية بالأسواق في المحافظات، بجانب توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة: القمح، الزيت، الألبان «البودرة».

مجلس الوزراء

و أوضح المجلس وفقاً لتقرير صادر عنه، أن الأسواق المصرية المختلفة استجابت للأخبار الإيجابية الأخيرة والتي أدت إلى انخفاض في أسعار كل من الفول والذرة، وهناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق في هذه الفترة.

وقال مجلس الوزراء وفقاً لتقرير صادر عنه، إن إجمالي ما يوجد في الجمارك المصرية بمختلف المواني من السلع الغذائية المختلفة والأعلاف، والأدوية، منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بحصر كل مختلف السلع الموجودة في جميع الجمارك؛ بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها.