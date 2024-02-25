مصرع مزارع صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في حدائق أكتوبر

لقي مزارع مصرعه، بعد اصطدام سيارة مسرعة به أثناء عبوره الطريق؛ مما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع مزارع في حدائق أكتوبر

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر يفيد فيه مصرع «مفضل، ع»، 40 سنة، أثناء عبوره نهر الطريق اصطدمت به سيارة نقل تسير بسرعة جنونية يقودها «عبد العال، ع»، 60 سنة سائق وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

التحفظ على قائد السيارة

جرى التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.