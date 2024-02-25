مصرع عامل في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقي عامل مصرعه، في حادث تصادم اتجاه ميدان الرماية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر يفيد فيه مصرع «علي، ر» 35 سنة عامل ومقيم الفيوم، وتبين أن أثناء وقوف سيارة ميكروباص ملك سائق 30 سنة على جانب الطريق لعطلها وحال قيادة «المتوفى» تروسيكل اصطدم بالسيارة من الخلف؛ مما أدى إلى وفاته في الحال.

التحفظ على قائد السيارة

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.