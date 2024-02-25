سعر الجنيه الذهب يتراجع بأكثر من 8000 جنيه خلال شهر.. اعرف وصل كام اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية، مع الانخفاض الكبير للدولار في السوق الموازية، بعد إعلان الحكومة تفاصيل أكبر صفقة استثمار مباشر، وهي تنمية رأس الحكمة، التي توفر 35 مليار دولار خلال شهر من الإعلان عن الصفقة، كدفعة أولى من الاستثمارات المتوقعة من هذا المشروع.

وفيما يخص الجنيه الذهب فقد تراجع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ليسجل سعره اليوم نحو 23 ألفا و200 جنيها متراجعا من مستوى 32 ألف جنيه سعر الجنيه الذهب الشهر الماضي، ليكون بذلك قد تراجع بنحو 8 آلاف و800 جنيه، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات.

وخسر جرام الذهب عيار 21 نحو 1400 جنيها، بعد أن سجل اليوم 2900 جنيه مقارنة مع 4300 جنيه سعر الجرام بداية الشهر الماضي.

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2900 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 3314 جنيها اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 2465 جنيها، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات.