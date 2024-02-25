آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21.. اعرف وصل كام

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 25-2-2024، في الأسواق، خلال التعاملات المسائية، حالة من الاستقرار النسبي على مستوى الجمهورية؛ مسجلا 2900 جنيه للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محال الصاغة، وفق آخر التحديثات الخاصة بالأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3314 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل 2900 جنيه للشراء، دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر 2485 جنيهًا للشراء، دون إضافة المصنعية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، إذ سجل 1938 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد، بمصر استقرارًا ملحوظًا، مسجلًا نحو 23 ألفًا و200 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الأونصة نحو 2028 دولارًا للشراء.