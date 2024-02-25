بعد انخفاض الجرام 500 جنيه.. ما التوقعات لسعر الذهب خلال الأيام المقبلة؟

شهدت أسعار الذهب، في تعاملات الأيام الماضية، تراجعًا بشكلٍ كبير، إذ انخفض بنحو 500 جنيه لجرام عيار 21 في محلات الصاغة، خلال أسبوع، بنسبة انخفاض 12%، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة.

فرصة جيدة للشراء

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب في الوقت الحالي تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، وهو ما يعتبر فرصة جيدة للشراء.

وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة تعتبر مهمة جدا للمواطنين، خاصةً في ظل تراجع وانهيار الدولار.

توقعات سعر الذهب الأيام القادمة

وأشار إلى أنّ من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التراجع، خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت الأحداث كما هي دون وجود أي مؤثرات أو أحداث طارئة قد تؤثر على السعر.

وأوضح أن المحرك الأساسي هو العرض والطلب خلال الفترة الحالية على الذهب، مشيرًا إلى أنّ الفترة الحالية تشهد انخفاض في القوة الشرائية للذهب والطلب عليه، نظرًا لانتظار المواطنين لتراجع الذهب أكثر من ذلك وكذلك نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك، والذي يتجه فيه المواطنين أكثر إلى متطلبات شهر رمضان.