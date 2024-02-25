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متحدث «الوزراء»: الحكومة حريصة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

كتب:

عمرو هلال
07:44 م | الأحد 25 فبراير 2024
المستشار محمد الحمصاني متحدث الوزراء

المستشار محمد الحمصاني متحدث الوزراء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مشددًا على أن الحكومة حريصة على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، إذ أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال الفترة الماضية بتنفيذ تلك المخرجات، والمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، أخذا في الاعتبار أن المرحلة الثانية ستضمن مناقشة الملف الاقتصادي.

تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة 

وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة والحوار لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى.

توجية مخرجات الحوار الوطني للوزارات المعنية 

وشدد على أنه جرى توجيه جميع الوزارات بشأن تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى، مشددًا على أنه خلال الأيام المقبلة تبدأ مناقشة جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني والحكومة ستتابع التوصيات.

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