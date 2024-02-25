ماذا يحدث عند الإفطار على التمر؟.. فوائد مدهشة

خلال شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على تناول حبات من التمر قبل الإفطار يوميًا، سُنَّة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دون أن يدرك البعض كم الفوائد التي تؤثر عليه صحة الجسم من تناوله، ونستعرض ماذا يحدث عند الإفطار على التمر؟.

ماذا يحدث عند الإفطار على التمر؟

يحتوى التمر على فوائد متعددة، حال الإفطار به في رمضان يوميًا، إذ يمد الجسم بالطاقة والسكر، وهو ما يحتاجه الجسد بعد الصيام، خاصة أنه يحتوي على الألياف الغذائية، وفق ما أوضحته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية.

مشاكل كثيرة قد يعاني منها الشخص الصائم طوال شهر رمضان، وهو ما يعالجها تناول التمر على الإفطار، خاصة تحفيز حركة الأمعاء، كما أنه يعمل على كسر حدة جوع الصائم، ما يعمل على عدم تناول كمية كبيرة من الطعام على وجبة الإفطار، على الرغم من ذلك إلا أنه لا يجب الإكثار في تناوله على الإفطار، أي لا تزيد عن 3 تمرات، وفق «عبدالوهاب» خلال حديثها لـ«الوطن».

فوائد تناول التمر عند الإفطار

يُعد التمر من المواد الغذائية المليئة بمضادات الأكسدة، ما يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، أبرزها آلزهايمر، كما أنه يفيد صحة الجهاز الهضمي، وذلك عن طريق منع الإمساك، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.

يعمل التمر على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، إذ يعمل على منع تراكم رواسب الكوليسترول الدهنية على جدران الشرايين الذي يؤدي إلى تصلب الشرايين، ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.