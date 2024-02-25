إمساكية رمضان 2024 في محافظة سوهاج.. مواقيت الصلاة وموعد الإفطار

بدأ العد التنازلي لانطلاق شهر الصوم وفقًا لإمساكية رمضان 2024 محافظة سوهاج التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، وتضمنت مواقيت الصلاة في شهر رمضان 2024، بالإضافة إلى موعد السحور والإفطار والإمساك، وموعد أذان الفجر والمغرب.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، إمساكية رمضان 2024، ومواقيت الصلاة، وموعد أذان الفجر والمغرب، إلى جانب مواعيد عيد الفطر 2024.

إمساكية رمضان 2024 في مصر

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، في بيان لها، إمساكية رمضان 2024 في مصر والتي تضم نحو 78 مدينة ومحافظة شاملة جميع المدن الجديدة بمختلف المحافظات وتشمل مواقيت الصلاة وموعد السحور والإمساك والشروق، فضلًا عن متى ينتهي رمضان، وموعد صلاة عيد الفطر 2024.

إمساكية رمضان 2024 PDF

ويتيح موقع هيئة المساحة المصرية الحصول على إمساكية رمضان 2024 PDF بسهولة ويسر، وذلك من خلال الضغط «هـنـا»، ثم الضغط على عبارة «اضغط هنا لتحميل الإمساكية كاملة لجميع المدن»، وسيتم تحميلها تلقائيًا على هاتفك أو جهازك في صيغة PDF.

مواقيت الصلاة أول أيام رمضان

وتأتي مواقيت الصلاة أول أيام شهر رمضان 2024 محافظة سوهاج كالآتي:

- موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2024 في سوهاج: 4:43 صباحًا.

- موعد أذان الظهر أول أيام رمضان 2024 في سوهاج: 12:03 ظهرًا.

- موعد أذان العصر أول أيام رمضان 2024 في سوهاج: 3:37 عصرًا.

- موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2024 في سوهاج: 6:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء أول أيام رمضان 2024 في سوهاج: 7:15 مساءً.

إمساكية رمضان 2024 في سوهاج

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024 في سوهاج، فإنّ عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان حسب التوقيت المحلي لمدينة سوهاج يبلغ نحو 13 ساعة و37 دقيقة، بينما يكون موعد السحور في أول أيام رمضان في تمام الساعة 2:23 بعد منتصف الليل، وموعد الإمساك في تمام الساعة 4:23 فجرًا، فيما يكون موعد الشروق 6:06 صباحًا، وموعد الإفطار 6:00 مساءً.

وتأتي إمساكية رمضان 2024 سوهاج طوال أيام الشهر الفضيل كالآتي:

متى ينتهي رمضان 2024؟

وبحسب الإمساكية ينتهي رمضان 2024 يكون يوم 9 أبريل إذ يكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:00 صباحًا.