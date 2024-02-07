«هيئة الدواء» تحذر: الإفراط في المسكنات يسبب قرح الجهاز الهضمي

أكّدت هيئة الدواء المصريّة، على المواطنين عند استخدام المسكنات ضرورة استشارة الطبيب بخصوص الاستخدام الأمثل للدواء، لافتة إلى أنّ الإسراف في استخدام المسكنات من الأسباب الأكثر شيوعًا؛ للإصابة بقرح الجهاز الهضمي.​

الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية

وتابعت «هيئة الدواء»، أنّ الاستخدام طويل الأمد للأدوية المسكنة غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs)، أحد أسباب التهاب بطانة المعدة والأمعاء الدقيقة، وتشمل أدوية ديكلوفيناك وكيتوبروفين وغير ذلك من الأدوية، ولا تضمن على المستحضرات التي تحتوي على عقار الأسيتامينوفين، موضحة أنّها ​قد تحدث قرحة الجهاز الهضمي بعد عدة أسابيع من استخدام مسكنات الألم غير الستيرويدية.​

كما حددت هيئة الدواء، بعض الحالات التى يجب التوقف فيها عن تناول المسكنات، وهي على النحو التالي:

- وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي.

​- وجود قرح متكررة بالمعدة.

- قصور شديد في الكلى أو الكبد​.

- القصور والهبوط الشديد بالقلب.

​​- وجود أي نزيف نشط.

الخط الساخن لهيئة الدواء

وطالبت من المواطنين ضرورة التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن للهيئة؛ لمعرفة أماكن الأدوية الناقصة وتوفير البديل، مشيرة إلى أن الخط الساخن يقوم بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين،

ودعت المواطنين، إلى ضرورة شراء المستحضرات الحيوية من الصيدليات المرخصة.