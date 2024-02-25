كسوة كعبة الحرم المكي.. ما تكلفتها السنوية؟

يحتفل الأهالي في محافظة البحر الأحمر بليلة النصف من شعبان، لتخليد ذكرى إرسال كسوة الكعبة إلى الحرم المكي من ميناء القصير القديم بالمحافظة إلى المملكة العربية السعودية في الماضي.

تكلفة كسوة الكعبة الخاصة بالحرم المكي

كسوة الكعبة الخاصة بالحرم المكي، حاليا يتم إنتاجها في المملكة العربية السعودية بتكلفة سنوية تصل إلى 20 مليون ريال، ويتم تطريزها كل عام من الحرير والذهب والفضة.

الاحتفال بكسوة الكعبة الخاصة بالحرم المكي سابقا

وحرص أهالي البحر الأحمر على الاحتفال من مكان تصدير كسوة الكعبة الخاصة بالحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، والتي تتم عن طريق حوامل الهودج ذات الألوان الزاهية من مقامات الأولياء وتعمل على الإطافة بها في شوارع المحافظة للإعلان عن الاحتفال بليلة النصف من شعبان والتي تم فيها تحويل قبلة الصلاة الخاصة بالمسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد المكي بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

قصة أول كسوة كعبة خاصة بالحرم المكي مصنوعة بالسعودية

وكانت أول كسوة كعبة خاصة بالحرم المكي مصنعة في المملكة العربية السعودية هي في عام 1346 هجريا، وعمد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على تحديث المصنع الخاص بالأنظمة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والمعدات الميكانيكية بمصنع كسوة الكعبة المشرفة بما يتوافق مع الأنظمة المستحدثة.

تفاصيل حول كسوة الكعبة الخاصة بالحرم المكي

ويكتب على كسوة الكعبة الخاصة بالحرم المكي كلمات مثل (يا الله، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وياديّان، ويامنّان، ولا إله إلا الله محمد رسول الله)، ويتم صناعة الكسوة بأكثر من 9000 وتر من الحرير يصنع في نحو 8 أشهر على يد 200 صانع على مدار السنة.