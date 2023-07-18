موعد تغيير كسوة الكعبة.. استعدادات خاصة في السعودية

ترغب الأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، في معرفة موعد تغيير كسوة الكعبة المشرفة، الذي يحل في مثل هذه الأيام من كل عام، إذ إنه حدث من أهم الأحداث الدينية لدى المسلمين، فيعبر عن عظمة ومكانة الكعبة المشرفة في المملكة العربية السعودية، وهو غدا الأربعاء 19 يوليو الجاري.

موعد تغيير كسوة الكعبة

وصرح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، أمجد الحازمي، بأن موعد تغيير كسوة الكعبة، هذا العام سيكون غدا الأربعاء، الأول من شهر محرم 1445ه‍، الموافق الأربعاء 19 يوليو الجاري، كما أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات لتلك اللحظة العظيمة، مضيفا أن الأعمال تنفذ من قبل عدة مسؤولين ذوي كفاءات ومهارة عالية من داخل المجمع، وذلك في إطار جهود السعودية في إظهار كسوة الكعبة المشرفة الجديدة في أبهى صورة.

استعدادات تغيير كسوة الكعبة

ويحدد موعد تغيير كسوة الكعبة المشرفة مرة واحدة من كل عام، وذلك في اليوم الأول من شهر محرم الهجري، بدلا من الموعد القديم الذي كان يوافق يوم وقفة عرفات.

وبعد معرفة موعد تغيير كسوة الكعبة المشرفة في المملكة العربية السعودية، أشارت الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، إلى أنها جهزت عمليات تدريب عدة لتغيير كسوة الكعبة، بالإضافة الي الأدوات والمعدات المخصصة، من أجل تهيئة وتعريف المشاركين بالخطوات والمراحل المتعددة لتحسين خبراتهم لتنفيذ المهمة بالشكل المطلوب.

ويشار إلى أن كسوة الكعبة هي قطعة من الحرير الأسود، مكتوب عليها آيات من القرآن الكريم من ماء الذهب، تُكسى بها الكعبة.