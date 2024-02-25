بدء جولة المحامل بمشاركة الآلاف في البحر الأحمر.. ذكرى مرور كسوة الكعبة

بدأت جولة المحامل والهوادج في شوارع مدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر بمشاركة الآلاف، الذين خرجوا كبارا وصغارا إلى الشوارع، وأطلقت النساء الزغاريد احتفالا بذكرى النصف من شعبان، وهي ذكرى مرور الحجاج إلى الأراضي المقدسة عبر ميناء عيذاب بالقصير في طريقهم إلى السعودية لأداء فريضة الحج، ومعهم كسوة الكعبة، في تقليد سنوي اعتاد الأهالي القيام به سنويا.

جولة المحامل في البحر الأحمر

مصطفى أبو خليل، أحد أهالي مدينة القصير قال في تصريحات لـ«الوطن» إن أهالي القصير يعيشون في أجواء فرحة وسعادة بسبب احتفالات ذكرى نصف شعبان، وهي عادة سنوية، حيث يخرج الأهالي بأطفالهم للمشاركة في جولة المحامل والهوادج في شوارع القصير، فيما تطلق النساء الزغاريد.

احتفالات عيد النصف من شعبان

ومن جانبه أشار الدكتور ياسر خليل من أهالي القصير في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن جولة المحامل عادة سنوية يحرص عليها الأهالي، وتزيين الجمال في تقليد سنوي مبهج يطلق عليه أهالي البحر الأحمر عيد النصف من شعبان، ويحافظون عليها منذ عشرات السنين تباركاً بليلية النصف من شعبان، وهو ذكرى مرور قافلة الحج بمدينة القصير في طريقها إلى ميناء عيذاب جنوب البحر الأحمر، ومنها إلى السعودية بحرا لأداء فريضة الحج.

ومن جانبها رفعت أجهزة مدينة القصير بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر والأجهزة الأمنية درجة الاستعداد، لتأمين الاحتفالات في شوارع القصير وسط أجواء من الفرح والسعادة والبهجة.