تردد قناة ON لعام 2024.. استمتع بمشاهدة كل ما تقدمه من مسلسلات رمضان

تُقدّم قناة ON مجموعة متنوعة من البرامج الرمضانية هذا العام، ومع حلول شهر رمضان المبارك، يمكنك ضبط تردد قناة ON 2024 التي تبرز كإحدى أهم القنوات العربية التي تحرص على تقديم باقة متنوعة من برامج ومسلسلات رمضان لتلبي جميع الأذواق.

وإليك عبر السطور التالية تردد قناة ON لعام 2024، وخطوات ضبط التردد:

تردد قناة ON لعام 2024

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11602

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة ON لعام 2024

تُعدّ قناة ON من أهم القنوات العربية التي تُقدّم محتوى ترفيهيًا متميزًا خلال شهر رمضان المبارك، لذا احرص على ضبط ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمشاهدة مسلسلات وبرامج رمضان المميزة، وإليك خطوات تردد قناة ON لعام 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك:

- الدخول إلى قائمة الإعدادات:

- ثم اضغط على زر «Menu» على جهاز التحكم عن بعد.

- اختر من القائمة «التركيب» أو «Installation».

- اختر «البحث اليدوي» أو «Manual Search».

- أدخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11602

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD3.

- قم ببدء عملية البحث بالضغط على زر «بحث» أو «Scan».

- انتظر حتى تنتهي عملية البحث.

- ثم بعد ذلك قم بحفظ القناة، وذلك بالضغط على زر «حفظ» أو «Save».

- ستظهر القناة في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح، وإذا لم تتمكن من العثور على القناة، تأكد من تحديث قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك أيضًا البحث عن ترددات قناة ON على الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة.