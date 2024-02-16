تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. «عشان متفوتكش»

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة الأكثر أهمية لجماهير النادي الأهي المصري في الفترة الحالية مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024، إذ ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق المباراة لمشاهدتها، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، المقرر تنظيمها اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

وتم تحديد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، على أن تكون مساء اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و11 مساء بتوقيت أبو ظبي، وتكون في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس و7 مساء بتوقيت غرينتش، على أن تكون على ملعب «استاد 5 يوليو» بالجزائر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وعن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، فيتم بثها عبر القناة الجزائرية، والتي يمكن تنزيلها على جهاز الريسيفر في المنزل عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد الخاص بالقناة الجزائرية: 11680.

- معامل الاستقطاب: أفقي H.

- معدل الترميز: 27500.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر مجموعة قنوات بي إن المشفرة، من خلال الاشتراك بها وشراء الريسيفر الخاص بمجموعة قنوات بي إن.

خطوات تنزيل تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

- يقوم الراغب في تنزيل التردد على الريسيفر بالضغط على رز Menu الموجود في الريموت الخاص بالريسيفر.

- ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاختيارات، لتظهر قائمة يتم اختيار «تثبيت» من خلالها.

- وبعدها يتم اختيار الأيقونة الخاصة بتثبيت يدوي.

- ثم يتم إدخال التردد الخاص بالقناة في الخانة المخصصة لذلك، بالإضافة إلى البيانات الأخرى السالف ذكرها، ثم الضغط على حفظ حتى يتم تنزيل القناة.