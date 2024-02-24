موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.. تردد القنوات الناقلة لها

بعد الفوز الأهلي على ميدياما والعودة إلى أرض الوطن اليوم، ينتظر جمهور الأحمر موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا وهي الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لحسم الصعود للأدوار المتقدمة.

وعادت بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم السبت، قادمة من غانا عقب حسم الفوز في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويأتي موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وتنطلق مباراة الأهلي المقبلة أمام يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل في تمام السادسة مساءا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المقبلة

وتختص مجموعة قنوات بي إن سبورتس بإذاعة مباريات الأهلي باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

التردد الأول beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد الثاني beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الثالث beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلي في المجموعة الرابعة برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني، ويحتل المارد الأحمر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه وبذلك يكون اقترب من الصعود بشكل كبير.