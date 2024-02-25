ضياء رشوان: اجتماعات دورية بالحوار الاقتصادي.. ومشاركة رئيس الوزراء بعض الجلسات

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنَّ رئيس الوزراء، قرر اليوم، أن لجنة التنسيق التي يشكلها مجلس الأمناء، سينبثق عنها لجنة مشتركة بين مجلس الأمناء والأعضاء، مع ممثلي الحكومة، ليجتمعوا بشكل دوري لمتابعة كل الخطوات الواردة في الخطة التنفيذية، بل وأبدى رئيس الوزراء استعداده للمشاركة بنفسه مع هذه اللجنة المشتركة، في حضور بعض الجلسات والمناقشة.

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»، أنَّ تعاون الحكومة معنا مهم للغاية، ولا بد من الإشارة إلى الاحتياجات التي ينشدها المواطنين، موضحا أنَّ تواجد أعضاء البرلمان بالحوار، مهم لأنه الجهة المنوط بها التشريع، وتواجد ممثلي الحكومة مهم أيضا، لأنها الجهة التنفيذية، ما يعجل بتنفيذ المقترحات بنهاية الحوار الاقتصادي.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: «الخطة التنفيذية شملت جميع التوصيات والمقترحات التي رفعها الحوار الوطني في المرحلة الأولى، والحكومة عكفت على وضعها بتوجيهات من الرئيس السيسي، بتوقيتات وخطوات محددة»

واستطرد: «نحن ملك الشعب والجماهير، ويمكن لمن يريد الإطلاع على الخطة أن يجدها على موقع مجلس الوزراء، وسنحاول توزيع الخطة على أوسع نطاق، بالتعاون مع الحكومة، الفترة المقبلة، وما ستخلص إليه اجتماعات اللجنة المشتركة، سيتم الإعلان عنه فورا بعد رفعه للرئيس السيسي أو إرساله للبرلمان».