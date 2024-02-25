اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الحوار الوطني.. تحديات الاقتصاد على طاولة المناقشات

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الاثنين 26 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحوار الوطني.. تحديات الاقتصاد على طاولة المناقشات

- فراولة.. مسلسل يناقش قضايا مجتمعية فى قالب كوميدى

- خطة للإفراج عن السلع بالجمارك.. وأولوية للغذاء والدواء

- توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبى.. و«مدبولى»: توجيهات رئاسية بزيادة سعر توريد أردب القمح دعماً للفلاح

- استئناف المفاوضات لإقرار هدنة بغزة وتبادل الأسرى

- مصر تقيم مخيما للنازحين فى خان يونس.. ومستشفى ميدانى ومركزان للمساعدات برفح قريباً

- «تحيا مصر» يطلق المرحلة الثالثة من «أبواب الخير» بـ6 محافظات لدعم الأكثر احتياجاً

- «عبدالفتاح»: 3287 طن مواد غذائية تصل إلى مليون و336 ألف مواطن

الصفحة الثانية

- الفانوس.. فرحة رمضان متكملش من غيره

- «تحت الربع» يتزين لاستقبال الشهر الكريم.. أشكال جديدة وتصميمات مبتكرة

- مواطنون يقصدون الشارع: «الفانوس رمز لسعادتنا».. وبائعون: «صممنا مجسمات جيب للأطفال ونتوقع زيادة حركة البيع»

- «تريكو وخرز وكرتون مقوى».. أحدث صيحات الموضة فى الفوانيس

- «خديجة» بدأت حياتها بـ«الهاند ميد» وأصبحت خبيرة فى صناعتها

- أضخم فانوس: الطول 6 أمتار.. وسعره 12 ألف جنيه

- خبير أثرى: الفانوس اختراع مصرى ظهر قبل دخول الإسلام لإنارة الطرق والخيام

- شوارع القاهرة كانت تمتلئ بالفوانيس امتداداً من جامع الأقمر وحتى «سوق الدجاجين»

الصفحة الثالثة

- الحوار الوطني.. تحديات الاقتصاد على الطاولة

- مشاركة فعالة للحكومة.. الوزراء وكبار المسئولين يحضرون الجلسات وتكليفات لحصر نتائج مخرجات المرحلة الأولى من «الحوار»

- «رشوان»: نحاول الخروج بمحددات قابلة للتنفيذ.. و«الكشكى»: مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين و«صبرى»: نركز على التضخم وتحديات الاستثمار.. و«محسب»: صياغة رؤية اقتصادية مناسبة

- ملفات جادة للنهوض بالاقتصاد: «وثيقة استراتيجية الدولة.. الاستثمار.. حلول لتغطية الفجوة الدولارية»

- «عبدالوهاب»: «الحوار» أصبح أمام مهمة جديدة.. و«قنديل»: التركيز على الاقتصاد الجزئى يسهم فى تحسين حياة المواطنين.. و«الشهابى»: توطين الصناعة أولوية

- عضو مجلس أمناء الحوار: نقترح تنظيم سبل استثمار القوى العاملة بالأسواق الخارجية

- المشاركون يدركون حجم التحديات.. ونثق فى دعم الرئيس للخروج بروشتة عاجلة لدعم الاقتصاد

الصفحة الرابعة

- الكويت تكتسي بألوان الفرح في عيدها الوطني الثالث والستين والذكرى الثالثة والثلاثين للتحرير

-استعراضات جوية صاخبة.. مواكب ومسيرات شعبية.. وملامح البهجة تعم البلاد

- الشيخ مشعل الأحمد يرعى مراسم رفع العلم ويشهد بدء الاحتفالات بالمناسبات الوطنية

- قامات كبيرة ساهمت في النهضة المعاصرة.. وجهود مستمرة للحفاظ على التنمية والاستقرار

- المسرح الكويتي.. ريادة على المستوى الخليجي وتجسيد لثراء المجتمع بداية مبكرة عام 1938 ودفعة قوية على يد زكي طليمات

الصفحة الخامسة

- نيللى.. «الفراولة»

- «فـراولـة» خبيرة فى السعادة وتحقيق الثروات

- فريق العمل: نناقش قضايا مجتمعية فى قالب كوميدى ساخر

- نقاد: «نيللى» متعددة المواهب وناضجة فنياً.. وجمهور الدراما بحاجة إلى الضحك

- «البشلاوى»: لديها حس كوميدى و«الشناوى»: أذكى نجمات الدراما ويمكنها تقديم الأكشن

الصفحة السادسة

- د. ياسر عبدالعزيز يكتب: مأساة «عروس داعش» يجب ألا تتكرر

- د. محمود خليل: «تلك الأيام»

- بلال الدوى: عاش «اللى حَمى وخطط وبَنى وشَيَّد وعَمَّر»

- د. ناجح إبراهيم: الرسول.. وتولستوى

- سحر الجعارة تكتب: الحكمة

الصفحة السابعة

- «الأناكوندا» تحت الفحص

- «كولر» يجرى تعديلات فى تشكيل الأهلى أمام بلدية المحلة.. وتجهيز وسام أبوعلى لقيادة هجوم الفريق

- غلق الملف الأفريقى.. شروط الزمالك لرحيل «زيزو» وخطوات تجديد عقد «شيكابالا»

- ختام الجولة 14.. الإسماعيلى ضيفاً على الجونة.. وصراع الصدارة فى «دورى NILE» بين زد وإنبى

- اشتعال المنافسة.. صراع الجبابرة فى «البريميرليج» بين ليفربول وسيتى وأرسنال.. و«الريدز» يحلم بمنح «كلوب» هدية الوداع

الصفحة الثامنة

- «الكتاب بـ10 جنيهات».. بلاك فرايدى أسبوعى عند «عم أحمد».. اوعى يفوتك

- البس «الحبرة» وتذوق العدس والشلولو واستمتع بـ«التحطيب».. تراث إسنا فى المتحف القومى للحضارة

- من «الأقصى» إلى القليوبية.. تحف «مجدى» من بواقى الخشب: «75 سنة نحت»

- مشروع «إلهام» وابنتها.. «ماكينة خياطة» لتفصيل زينة رمضان