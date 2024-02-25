اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الحوار الوطني.. تحديات الاقتصاد على طاولة المناقشات
كتب:
أحمد العانوسي
09:00 م | الأحد 25 فبراير 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الاثنين 26 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الحوار الوطني.. تحديات الاقتصاد على طاولة المناقشات
- فراولة.. مسلسل يناقش قضايا مجتمعية فى قالب كوميدى
- خطة للإفراج عن السلع بالجمارك.. وأولوية للغذاء والدواء
- توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبى.. و«مدبولى»: توجيهات رئاسية بزيادة سعر توريد أردب القمح دعماً للفلاح
- استئناف المفاوضات لإقرار هدنة بغزة وتبادل الأسرى
- مصر تقيم مخيما للنازحين فى خان يونس.. ومستشفى ميدانى ومركزان للمساعدات برفح قريباً
- «تحيا مصر» يطلق المرحلة الثالثة من «أبواب الخير» بـ6 محافظات لدعم الأكثر احتياجاً
- «عبدالفتاح»: 3287 طن مواد غذائية تصل إلى مليون و336 ألف مواطن
الصفحة الثانية
- الفانوس.. فرحة رمضان متكملش من غيره
- «تحت الربع» يتزين لاستقبال الشهر الكريم.. أشكال جديدة وتصميمات مبتكرة
- مواطنون يقصدون الشارع: «الفانوس رمز لسعادتنا».. وبائعون: «صممنا مجسمات جيب للأطفال ونتوقع زيادة حركة البيع»
- «تريكو وخرز وكرتون مقوى».. أحدث صيحات الموضة فى الفوانيس
- «خديجة» بدأت حياتها بـ«الهاند ميد» وأصبحت خبيرة فى صناعتها
- أضخم فانوس: الطول 6 أمتار.. وسعره 12 ألف جنيه
- خبير أثرى: الفانوس اختراع مصرى ظهر قبل دخول الإسلام لإنارة الطرق والخيام
- شوارع القاهرة كانت تمتلئ بالفوانيس امتداداً من جامع الأقمر وحتى «سوق الدجاجين»
الصفحة الثالثة
- الحوار الوطني.. تحديات الاقتصاد على الطاولة
- مشاركة فعالة للحكومة.. الوزراء وكبار المسئولين يحضرون الجلسات وتكليفات لحصر نتائج مخرجات المرحلة الأولى من «الحوار»
- «رشوان»: نحاول الخروج بمحددات قابلة للتنفيذ.. و«الكشكى»: مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين و«صبرى»: نركز على التضخم وتحديات الاستثمار.. و«محسب»: صياغة رؤية اقتصادية مناسبة
- ملفات جادة للنهوض بالاقتصاد: «وثيقة استراتيجية الدولة.. الاستثمار.. حلول لتغطية الفجوة الدولارية»
- «عبدالوهاب»: «الحوار» أصبح أمام مهمة جديدة.. و«قنديل»: التركيز على الاقتصاد الجزئى يسهم فى تحسين حياة المواطنين.. و«الشهابى»: توطين الصناعة أولوية
- عضو مجلس أمناء الحوار: نقترح تنظيم سبل استثمار القوى العاملة بالأسواق الخارجية
- المشاركون يدركون حجم التحديات.. ونثق فى دعم الرئيس للخروج بروشتة عاجلة لدعم الاقتصاد
الصفحة الرابعة
- الكويت تكتسي بألوان الفرح في عيدها الوطني الثالث والستين والذكرى الثالثة والثلاثين للتحرير
-استعراضات جوية صاخبة.. مواكب ومسيرات شعبية.. وملامح البهجة تعم البلاد
- الشيخ مشعل الأحمد يرعى مراسم رفع العلم ويشهد بدء الاحتفالات بالمناسبات الوطنية
- قامات كبيرة ساهمت في النهضة المعاصرة.. وجهود مستمرة للحفاظ على التنمية والاستقرار
- المسرح الكويتي.. ريادة على المستوى الخليجي وتجسيد لثراء المجتمع بداية مبكرة عام 1938 ودفعة قوية على يد زكي طليمات
الصفحة الخامسة
- نيللى.. «الفراولة»
- «فـراولـة» خبيرة فى السعادة وتحقيق الثروات
- فريق العمل: نناقش قضايا مجتمعية فى قالب كوميدى ساخر
- نقاد: «نيللى» متعددة المواهب وناضجة فنياً.. وجمهور الدراما بحاجة إلى الضحك
- «البشلاوى»: لديها حس كوميدى و«الشناوى»: أذكى نجمات الدراما ويمكنها تقديم الأكشن
الصفحة السادسة
- د. ياسر عبدالعزيز يكتب: مأساة «عروس داعش» يجب ألا تتكرر
- د. محمود خليل: «تلك الأيام»
- بلال الدوى: عاش «اللى حَمى وخطط وبَنى وشَيَّد وعَمَّر»
- د. ناجح إبراهيم: الرسول.. وتولستوى
- سحر الجعارة تكتب: الحكمة
الصفحة السابعة
- «الأناكوندا» تحت الفحص
- «كولر» يجرى تعديلات فى تشكيل الأهلى أمام بلدية المحلة.. وتجهيز وسام أبوعلى لقيادة هجوم الفريق
- غلق الملف الأفريقى.. شروط الزمالك لرحيل «زيزو» وخطوات تجديد عقد «شيكابالا»
- ختام الجولة 14.. الإسماعيلى ضيفاً على الجونة.. وصراع الصدارة فى «دورى NILE» بين زد وإنبى
- اشتعال المنافسة.. صراع الجبابرة فى «البريميرليج» بين ليفربول وسيتى وأرسنال.. و«الريدز» يحلم بمنح «كلوب» هدية الوداع
الصفحة الثامنة
- «الكتاب بـ10 جنيهات».. بلاك فرايدى أسبوعى عند «عم أحمد».. اوعى يفوتك
- البس «الحبرة» وتذوق العدس والشلولو واستمتع بـ«التحطيب».. تراث إسنا فى المتحف القومى للحضارة
- من «الأقصى» إلى القليوبية.. تحف «مجدى» من بواقى الخشب: «75 سنة نحت»
- مشروع «إلهام» وابنتها.. «ماكينة خياطة» لتفصيل زينة رمضان