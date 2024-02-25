متحدث الحكومة: نشارك في الحوار الوطني على مستوى الوزراء

أكد المستشار أحمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أن مشاركة الحكومة المصرية في المرحلة الثانية للحوار الوطني تكون على مستوى الوزراء، موضحًا أنهم سيشاركون في جزء من الحوار الوطني.

التنسيق بين الحكومة والحوار الوطني

وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه كان من الضروري عقد لقاء اليوم للدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني في إطار التنسيق بين الحكومة والحوار الوطني والقائمين عليه، ووجّه مدبولي بالمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني.

وتابع: «مجلس الوزراء سيتابع مع الوزارات المعنية تنفيذ التوصيات التي تقع في نطاق اختصاصه والصادرة عن المرحلة الأولى من الحوار الوطني».