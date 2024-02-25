أخبار البورصة المصرية اليوم.. قفزة بمؤشر قطاع العقارات بعد «صفقة رأس الحكمة»

قفزه قوية حققها مؤشر قطاع العقارات، ضمن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، حيث حقق القطاع قفزة قوية بنسبة وصلت إلى 18% في ختام التعاملات، حيث شهدت أغلب القطاعات في السوق تراجعات حادة، في حين أنهى المؤشر الرئيسي (EGX30) الجلسة بتراجع وصلت نسبته إلى 5%، مسجلاً 27841 نقطة، فيما تراجع مؤشر (EGX70) متساوي الأوزان، بنحو 4%، فيما هوى «مؤشر 100» بنحو 3.8%.

مكاسب البورصة المصرية

وخلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، قفز سهم مجموعة «طلعت مصطفى» بنسبة 20%، مسجلاً 56.52 جنيه، فيما قفز سهم «بالم هيلز للتعمير» بنسبة 10.26%، إلى 4.94 جنيه.

وارتفع سهم «سوديك» بنسبة 15.7% إلى 61 جنيهًا، فيما قفز سهم «إعمار مصر للتنمية» بنسبة 16.95% لمستوى 8 جنيهات، وقفز سهم الوطنية للإسكان بنحو 18.5% إلى 42.1 جنيهات.

كما ارتفع سهم «أوراسكوم للتنمية مصر» بنسبة 5.6% إلى 15 جنيهًا، بينما زاد سهم عامر جروب بنحو 17%، إلى 1.36 جنيه.

وتكبد سهم البنك التجاري الدولي أكبر خسارة له على مدار نحو 4 سنوات، ذلك بعدما هوى بنسبة تصل إلى 10%، مسجلاً سعر 73 جنيهاً، فيما تراجعت أغلب أسهم البنوك في البورصة المصرية.

تراجع أسعار عدد من الأسهم على المؤشر

وسجلت مجموعة من أسهم الشركات تراجعات متباينة، منها الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، التي سجلت خسائر وصلت نسبتها إلى 20%، فيما تراجع سهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 19.85%، فيما سجلت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات خسائر بنحو 19.49%، كما شهدت شركة مصر لإنتاج الأسمدة خسائر وصلت نسبتها إلى 18.95%.

شركات حققت مكاسب مع نهاية التداول

حققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية مكاسب وصلت نسبتها إلى 19.98%، في حين حققت شركة التعمير والاستشارات الهندسية مكاسب بنسبة 18.81%، وحققت الوطنية لإسكان للنقابات المهنية مكاسب بنسبة 17.20%.

يأتي ارتفاع أسهم قطاع العقارات في البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد، على خلفية إعلان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الجمعة الماضين عن الاتفاق المالي الخاص بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، على ساحل البحر المتوسط.

وتتضمن الصفقة شقين، الجزء الأول مالي مقدم، والثاني حصة من أرباح المشروع، يتضمن المقدم استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية، بإجمالي 35 مليار دولار.