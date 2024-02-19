5 نصائح مضمونة للاستثمار الناجح في البورصة.. «عشان متخسرش فلوسك»

تعد البورصة من بين أهم الأوعية الادخارية التي يتجه إليها الأفراد، لاستثمار مدخراتهم والحصول على أرباح كبيرة، لكنها تختلف عن باقي الأوعية الادخارية، حيث تحتاج البورصة إلى بعض الإجراءات لبدء الاستثمار بها، ثم الالتزام ببعض العوامل المساعدة لزيادة النجاح وتحقيق العائد المادي.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، 5 نصائح للاستثمار الناجح في البورصة.

1- التعاقد مع شركة تداول أوراق مالية

يقول محمود عطا، خبير أسواق المال والبورصة، إن الاستثمار في البورصة يبدأ من خلال التعاقد مع شركة لتداول الأوراق المالية (سمسرة)، ويوجد الكثير من الشركات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية في السوق، ولكن هناك شركات مميزة عن غيرها ولديها سمعة طيبة في سوق المال، فيجب أن يتم اختيار الشركة أولاً وأن تكون من الشركات المعروفة في السوق والتي تتمتع بسمعة جيدة.

2- متابعة السوق وتحركات الأسهم

وتابع عطا «يجب أيضًا أن يكون هناك متابعة جيدة بشكل مستمر لحركة الأسهم التي قمت بشرائها، ومعرفة الأخبار الجديدة عن هذه الأسهم، وأن تكون هذه الشركات لديها نتائج مالية قوية، وتقوم بتحقيق نتائج مالية جيدة».

3- تنويع الاستثمار في الأسهم

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن هناك أكثر من 200 شركة تتداول أسهمها في البورصة المصرية، وهو ما يجعل الاستثمار في البورصة فرصة لاختيار أكثر من سهم وتوجيه الاستثمار إلى أكثر من شركة، حتى يكون هناك تنويع في الاستثمار وبالتالي تحمل لأي خسارة.

4- التواصل مع المتخصصين في البورصة

حتى تتأكد من أنك تتعامل بشكل صحيح مع سوق الأسهم، وتتخذ قرارات صحيحة، يجب أن يكون هناك تواصل مع المحللين الفنيين في الأسهم، حتى يقدموا لك النصائح التي تفيدك في قراراتك الاستثمارية.

5- نوع الاستثمار

من المعروف، أن هناك استثمارا طويل الأجل واستثمارا قصير الأجل، وهنا يجب أن يتم تحديد أي نوع من هذه الاستثمارات المناسب معك، حتى لا يكون هناك استعجال على البيع وعدم التعرض للخسارة.