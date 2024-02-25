محمود فوزي: رفع مخرجات المحور الاقتصادي للرئيس السيسي بعد توافق المشاركين عليها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني لديه مجموعة من التوصيات المهمة على المستوى المجتمعي خاصة قطاعي التعليم والصحة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ جميع المخرجات على كل المستويات دون أولويات محددة.

خطة الحكومة ليس بها أولويات

وأكمل فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن الخطة التي وضعتها الحكومة ليست بها أولويات وإنما تطبيق شامل لكل المحاور الثلاث في توقيت واحد بحسب اختصاص كل وزارة أو هيئة أو جهة.

لا حجر على أي رأي بمناقشات الحوار الاقتصادي

وأوضح أن مشروعات القوانين المطلوبة يتصور أن يتم إعدادها في أسرع وقت خاصة وأن الأفكار بها واضحة، قائلا: «رفع مُخرجات جلسات المحور الاقتصادي المقبلة إلى رئيس الجمهورية بعد توافق المشاركين عليها»، مؤكدًا أنه لا حجر على أي رأي بمناقشات الحوار الاقتصادي، وسنعلن جميع التفاصيل للرأي العام.