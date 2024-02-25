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قصواء الخلالي: الحوار الوطني منصة مصرية لتلاقي وجهات النظر

كتب:

حسن سمير
11:49 م | الأحد 25 فبراير 2024
الإعلامية قصواء الخلالي

الإعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ الحوار الوطني منصة مصرية، أوجدت مساحة لتلاقي مُجمل وجهات النظر، السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وأوضحت «الخلالي» خلال برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مساء اليوم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وعدد من أعضاء المجلس.

مخرجات الحوار الوطني

وأوضحت أن ما جرى التوصل له من مخرجات هامة، يحتاج إلى مسارين الأول تشريعي والآخر تنفيذي، منوهة إلى أنّ الحوار الوطني فتح الباب لتقديم المقترحات، موضحة أنه بدءًا من الغد سوف يجري مناقشة هذه المقترحات، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، بعد التوافق عليها.

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