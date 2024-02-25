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محمود فوزي: الحكومة تتعامل بجدية مع الحوار الوطني

كتب:

عمرو هلال
10:33 م | الأحد 25 فبراير 2024
المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه لمس التأكيد على وجود حضور وزاري رفيع المستوى لجلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتي تركز على الخبرة العملية.

لجنة تنسيقية مشتركة للمتابعة الدورية لتنفيذ المخرجات

وأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن هناك لجنة تنسيقية مشتركة للمتابعة الدورية لتنفيذ المخرجات ورئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارا رسميا بذلك وسيكون حريصا على حضور الاجتماعات وأن تكون الجلسات في أيام تتيح له الحضور، منوهًا بأنه غدًا سيكون هناك حضور وزاري لافت في المجالات المختلفة.

الحوار الوطني منصة جادة  

وشدد على أن الحضور الوزاري لجلسات الحوار الوطني تأكيد على أنه منصة جادة والحكومة تتعامل معه بمنتهى الجدية وعلاقات تبادلية، وأنه حوار الحلول العملية وليس المزايدة السياسية.

وتابع: «حضور الحكومة بالجلسات لأنه لا يمكن أن نتحدث في حل عملي دون وجود معلومات كاملة، ووجود الحكومة لتوضيح الأرقام الحقيقية بشأن المشروعات».

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