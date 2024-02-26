لراغبي التقديم في إسكان جنة.. تفاصيل طرح شقق بأكتوبر والقاهرة الجديدة والمحافظات

تفاصيل كثيرة كشفتها مصادر في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حول شقق إسكان جنة المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدًا في النصف الأول من شهر مارس المقبل، في أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وشقق جنة في القاهرة الجديدة وعدد من المحافظات المختلفة، وهي شقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مباشرة.

كل ما تريد معرفته عن إسكان جنة

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات حول شقق إسكان جنة المقرر طرحها للمواطنين بنظام الحجز، وفقًا لما صرحت به مصادر في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لـ«الوطن»:

- مساحات تبدأ من 100 متر وحتى 150 مترا.

- الطرح التكميلي يشمل 480 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينتي 6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة.

- تطرح الوحدات السكنية بمشروع جنة بنفس شروط الطرح السابق.

- الطرح يجرى بنظام القرعة العلنية اليدوية.

- الطرح التكميلي الثاني بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، سيجرى بواقع عدد 893 وحدة سكنية.

- 71 وحدة سكنية جديدة بمشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، بمساحات 57 مترا مربعا.

- 768 شقة بمدينة العبور الجديدة بمساحات 93 مترًا مربعًا.

- الشروط والمواصفات وأسلوب السداد، والأقساط سيجرى إتاحتها على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير، يوم الأحد الموافق 3 من مارس المقبل.