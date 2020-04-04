الانتهاء من تنفيذ 44 عمارة بمشروع إسكان جنة الفاخر بدمياط الجديدة

تفقد اليوم المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عملية تنفيذ 44 عمارة بمشروع إسكان جنة الفاخر بالمجاورة 33 بالحي السادس، حيث تم تنفيذ العمارات بالكامل وإنهاء أعمال المرافق، وجاري تنفيذ أعمال تنسيق الموقع (اللاندسكيب)، وأعمال الإنارة للمشروع.

وشدد رئيس الجهاز على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.