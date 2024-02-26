بعد رحيله.. مسيرة ناجحة للكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار في بلاط صاحبة الجلالة

رحل الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار رئيس تحرير جريدة الصباح الأسبق، عن عالمنا، بعد صراع طويل مع المرض، صباح اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تشيّع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر.

وترصد «الوطن»، معلومات عن الكتاب الصحفي أحمد شوقي العطار الذي وافته المنية عقب صراع مع المرض وخضوعه لعملية جراحية منذ أيام، وغادر المستشفى بعد تحسن ضئيل في حالته الصحية، إلا أنه في الساعات الأخيرة السابقة تدهورت حالته حتى لقي ربه صباح اليوم، حسب مصادر مقربة من أسرته لـ«الوطن».

معلومات عن الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار

تميّز الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار، منذ أن كان رئيسًا لقسم التحقيقات والوحدة الاستقصائية عام 2012 في جريدة الصباح، بعمله الدؤوب لفترة طالت قرابة 3 سنوات ونصف، إذ جعله نشاطه الصحفي يعُين رئيسًا لتحرير جريدة الصباح، واستمر في رئاسة تحرير الجريدة عام ونصف ثم تقدم باستقالته منها في شهر يوليو عام 2017.

نال جوائز دولية عديدة

لم يهدأ «العطار»، بل استكمل مسيرته في بلاط صاحبة الجلالة، وعمل على تأسيس منصة أوزون المتخصصة في قضايا تغير المناخ بالشرق الأوسط، وترأس تحريرها في هذا الوقت، ثم أصبح مستشارًا لدى المركز الدولي للصحفيين بواشنطن ICFJ بعد نجاحات عديدة حصل عليها «العطار»، بينما نال العديد من الجوائز الدولية، أبرزها جائزة أريج للصحافة الاستقصائية في العام 2012، وجائزة سيمنس الألمانية 2016، وجائزة الصحافة المصرية 2015 و2020.

رفض تهجير أهالي غزة

ومنذ عدة أيام، كتب الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار، منشورًا عبر صفحته الشخصية يرفض فيه تهجير أهالي غزة، كان محتوى تلك المنشور: «تعالوا إلى كلمة سواء.. قلوبنا مع فلسطين وأهلها، وقضيتهم قضيتنا منذ عشرات السنين، وهم منا ونحن منهم، أما توطين أهل غزة في سيناء فهو تهديد للأمن القومي، وتصفية للقضية الفلسطينية، أظن لا أحد في مصر يختلف على هذا الكلام، قالها "رأس النظام" أكثر من مرة، ويحفظها المواطن البسيط العادي عن ظهر قلب.. سيناء خط أحمر».