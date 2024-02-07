نقابة الصحفيين ترحب بقرارات إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا

رحب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، بقرارات النيابة العامة بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً بينهم الزميلتان منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، والإعلامية هالة فهمي.

وجهت النقابة، في بيان، الشكر لكل مَن بذل ويبذل جهودًا في هذا الإطار، وتثمن النقابة كل الجهود المبذولة في الإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

أكدت النقابة أن قرارات إخلاء سبيل الزميلات تعد مؤشرًا إيجابيًا لا يمكن التغافل عنه، وتأمل النقابة أن تمتد القرارات لتشمل جميع الزملاء الصحفيين وأصحاب الرأي المحبوسين.

كما أشادت دعاء النجار مقرر لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، بقرار إخلاء سبيل الزميلات، وأكدت أنها خطوة عظيمة في إطار جهود الدولة المصرية للإفراج عن المحبوسين وتعزيز الحقوق والحريات وتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان.