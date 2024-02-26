تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة نحو 10 سفن، كما جرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1021 شاحنة 483 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 643 شاحنة و474 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 378 شاحنة و9 سيارة.

حركة الوارد والصادر بميناء سفاجا

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الرياض، أمل والحرية 1 فيما غادرت ثلاث سفن وهي الرياض، دليلة والحرية 2، كما تم تداول 3040 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة.

وأشارت إلى أن ميناء بورتوفيق يستعد لاستقبال السفينة «SEA WAVE1» وعلى متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة درة جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2215 راكبا بموانيها.