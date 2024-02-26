تعديل تشريعي جديد يحق للزوجة المعيلة الحصول على راتبها كاملا في الإجازة

تعديلات تشريعية جديدة بشأن حقوق المرأة العاملة في قانون العمل؛ تقدمت بها النائبة سهام بشاي و60 عضوًا بشان تعديل بعض أحكام قانون العمل الحالي، إذ جرى إحالتها إلى اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في الجلسة البرلمانية أمس.

حقوق المرأة في قانون العمل

تضمنت التعديلات الجديدة المطروحة على قانون العمل، أحقية المرأة العاملة ممن تعول طفل أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على إجازة، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينًا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على إجازة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتستحق العاملة تكرار هذه الإجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها.

مدة إجازة الوضع في قانون العمل

وتتضمن التعديل المقدم من النائبة سهام بشاي، في الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

خفض ساعات عمل المرأة الحامل

كما تضمنت التعديلات خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.