تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو لـ«صيدلة طنطا» في إدارة المنظمات التعليمية

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» لكلية الصيدلة جامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية، ونظم إدارة الجودة التابع لشركة «QME» الدولية.

التزام إدارات الكلية بمعايير الجودة

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن تجديد حصول كلية صيدلة طنطا على الاعتماد يعكس مدى التزام إدارات الكلية بتطبيق واستيفاء المعايير الدولية لكل السياسات والإجراءات الداخلية بالكلية، والارتقاء بمنظومة الأداء، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

أعضاء وفد الأيزو

وضم الوفد المشكل من الشركة «QME» الدولية الدكتورة منال درويش رئيس فريق المراجعة، والدكتورة مني الزناتي مراجع خارجي، وتم تجديد رخصة شهادتي الايزو، وذلك بحضور الدكتورة مني الأعصر عميد الكلية والدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء الشيتاني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة إيمان جودة القائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورؤساء الأقسام و الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتورة راندا الديب والدكتورة سالي أبو ريشة مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة ميسرة البوصيري نائب مدير الوحدة ومنسق فريق الأيزو بالكلية ، و السيد هاني الخياط أمين الكلية.