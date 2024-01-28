تمديد شهادة الأيزو لديوان عام محافظة الشرقية والمراكز التكنولوجية

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور فعاليات الجلسة الافتتاحية لتمديد منح شهادة الأيزو ISO9001:2015 للديوان العام والمراكز التكنولوجية «الزقازيق – حي أول – فاقوس» من قبل شركة NEMKO النرويجية.

تمديد منح شهادة الأيزو للديوان العام والمراكز التكنولوجية

أوضح محافظ الشرقية، أن حصول الديوان العام لمحافظة الشرقية والمراكز التكنولوجية «الزقازيق – حي أول – فاقوس» على شهادة الأيزو ISO9001:2015 جاء بعد عمل وجهد متواصل للعاملين ورغبتهم الملحة في التطوير والوصول لأفضل مستوى إداري يليق باسم محافظة الشرقية.

شهادة الأيزو تدفع للتطوير المستمر للخدمات المقدمة

وأكد المحافظ، أن شهادة الأيزو تعد دافعا للتطوير المستمر لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، وتتماشى مع خطط التنمية التي تستهدفها الدولة المصرية على أرض الشرقية.

ومن جانبهم، أوضح المراجعين الخارجين للشركة المانحة لشهادة الأيزو، أن زيارتهم اليوم للمحافظة تأتي لقياس فاعلية تشغيل النظام بإدارات الديوان العام والمراكز التكنولوجية، والتأكد من التزام العاملين بتطبيق معايير الجودة المطلوبة طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.