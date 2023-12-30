حصول 4 معامل للمياه والصرف الصحي في سوهاج على شهادة الأيزو

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن حصول المعمل المركزي لمياه الشرب والمعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي ومعمل مياه طهطا ومعمل مياه شطورة، على شهادة الأيزو 17025، وذلك بعد مراجعة فريق المجلس الوطني للاعتماد.

معايير الحصول على الاعتماد

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب مجموعة الإجراءات التي تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للمعامل المستهدفة، مؤكدا أن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة في مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

خطة اعتماد محطات ومعامل مياه سوهاج

وأشار الدكتور منصور صابر علي رئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، إلى أن الشركة تسعى لحصول معامل مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الأيزو، وذلك في إطار تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل، وهناك خطة لحصول جميع معامل مياه الشرب والصرف الصحي على تلك الشهادة خلال الفترة القادمة.