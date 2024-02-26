طفرة كبيرة في دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023-2024

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا، في إطار دعم الوزارة للمشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة والبازغة وطبقا لرؤية مصر 2030 والدفع بأفكار المشروعات الطلابية لخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصري واحتياجاته.

برنامج مشروعي بدايتى

وصرحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنّه وعلى مدار 11 عاما منذ إطلاق برنامج مشروعي بدايتي لدعم مشروعات التخرج لطلاب الجامعات والبرنامج يعد أكبر برنامجا لدعم مشروعات التخرج في الوطن العربي ورافدا أساسيا من روافد الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الفقي أنّه جرى فتح باب التقديم للحصول على الدعم في نوفمبر الماضي ولمدة شهرين في مسارين متوازيين، وهما التقديم الفردي للطلاب، وتقدم فيه 1309 مشروعا في مجالات محددة من قِبل جهات الصناعة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المياه والرى ووزراة الزراعة، والمسار الآخر فكان التقديم من قِبل الجامعات والهيئات والشركات ومعاهد ومراكز البحوث والجمعيات الأهلية والتي لها خبرات سابقة، ومعامل ومتخصصين يسمح لها بقيادة التحالف في 15 مجالا تم اختيارهم من قِبل لجان فنية مختصة، والمجالات هي التكنولوجيا الحيوية، والمجال الزراعي، والتكنولوجيا الحيوية، والمجال الطبي، وعلوم الفضاء، وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، الأمن السيبراني، وصناعة الأفلام الوثائقية القصيرة والهوية البصرية، والجيل الرابع للصناعة، وتعميق المكون المحلي، والأجهزة التعويضية، والمدن الذكية، وطائرات دون طيار ومركبات غير مأهولة، ووتقدم للحصول على الدعم 11 جهة في 8 مجالات مطلوبة.

المشروعات الفردية

وأضافت الفقي أنّ لجان التقييم المُشكلة في الأكاديمية استغرقت شهرا كاملا لتقييم المشروعات المتقدمة لاختيار أفضلها من الناحية العلمية والتطبيقية، وجاءت نتائج قبول المشروعات الفردية المقدمة من قِبل الطلاب مباشرةً كما يلي.

- قبول 278 مشروع تخرج بمبلغ 15 مليونا و49 ألفا و250 جنيها وبلغ عدد الطلاب المستفيدين 1701 طالب وطالبة من جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا.

- حصلت جامعة كفر الشيخ على المركز الأول في عدد المشروعات وقيمة الدعم حيث حصلت على دعم 18 مشروعا بقيمة مليون و284 ألفا و415 جنيها جاءت جامعة الأزهر ثانيا بعدد 18 مشروعا بقيمة دعم مليون و25 ألفا و983 جنيها، وحلت في المركز الثالث جامعة عين شمس بعدد 18 مشروعا بقيمة دعم 920 ألفا و290 جنيها.

وبالنسبة للجامعات الخاصة حصلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على المركز الأول بـ13 مشروعا بقيمة دعم 621 ألفا و228 جنيها، وجامعة فاروس حلت ثانيا بـ9 مشروعات وقيمة دعم 212 ألفا و830 جنيها ومعهد الأسكندرية العالى جاء بالمركز الثالث ب6 مشروعات وقيمة دعم 244 ألفا و135 جنيها، وللاطلاع على النتيجة الكاملة للمشروعات الفردية المقبولة اضغط هنا: http://www.asrt.sci.eg/all-news-ar/media-releases-ar/accepted/?lang=ar.