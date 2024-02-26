مواصفات امتحان شهر فبراير 2024 لـ«أولى وثانية» إعدادي.. اعرف توزيع الدرجات

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقرر اختبارات شهر فبراير 2024، في مادة العلوم للصفين الأول والثاني الإعدادي، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، ومواصفات الأسئلة وتوزيع الدرجات لكل سؤال.

اختبار مادة العلوم لشهر فبراير لأولي وتانية إعدادي

وأوضحت الإدارة المركزية لتطوير المناهج، مواصفات اختبار مادة العلوم لشهر فبراير لأولى وتانية إعدادي، مشيرة إلى أن زمن الحصة 45 دقيقة، وهي كالتالي:

- مقرر العلوم لشهر فبراير للصف الأول الإعدادي: من درس الاتحاد الكيميائي إلى منتصف درس المركبات الكيميائية ص 12، ونهاية تدريب 3 ما عدا أنواع المركبات.

- مقرر العلوم للصف الثاني الإعدادي: من درس الحركة الاهتزازية إلى منتصف درس الحركة الموجبة ص17 «نهاية النشاط البحثي ما عدا الموجات الميكانيكية والموجات الكهرومغناطيسية».

مواصفات الأسئلة وتوزيع الدرجات

- الدرجة الكلية للامتحان 10 درجات.

- السؤال الأول: السؤال الموضوعي يتضمن 4 مفردات والمقالي مفرد، ولكل مفردة يخصص له درجة واحدة، بإجمالي 5 درجات للسؤال.

- السؤال الثاني: السؤال الموضوعي يتضمن 4 مفردات والمقالي مفرد، ولكل مفردة يخصص له درجة واحدة، بإجمالي 5 درجات للسؤال.