تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024 وكيفية توزيع الدرجات

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024 المقرر عقدها 10 يونيو بالمواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية 22 يونيو، على أن يكون هناك فرصة للطلاب للمراجعة قبل عيد الأضحى.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتستعرض «الوطن» تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق ما أعلنه وزير التربية والتعليم، كما يلي.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 أوبن بوك.

- امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة.

- مراعاة أسئلة امتحانات الثانوية العامة وقواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

- تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

- توزيع الدرجات المخصصة لإجابة لأسئلة المقالية على خطوات الحل وليس على الناتج النهائي فقط

- وضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن الإجابات المحتملة

- الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة.

- مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

- التركيز على قياس الأسئلة لنواتج التعلم الأساسية.

- التدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.