فنانة بريطانية شهيرة تغني «فلسطين حرة».. كيف رد يهود ويلز؟

تعرضت شارلوت تشيرش، المغنية الويلزية الشهيرة، إلى حملة واسعة من الانتقادات بعد غنائها كلمات داعمة لغزة تدين فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مرتدية الكوفية الفلسطينية، ما أدى إلى اتهامها بمعادة السامية من قبل عدد من المؤيدين لإسرائيل.

وحضر الحفل الغنائي 150 شخصًا، مع مجموعة من الأطفال، للتعبير عن آرائهم المؤيدة لقطاع غزة، في أداء مدته 7 دقائق، وتضمنت الكلمات ما يلي: «من النهر إلى البحر فلسطين ستبقى حرة»، بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان».

مغنية شهيرة من ويلز تدعم فلسطين بالغناء

منذ السابع من أكتوبر، ويواجه المدنيون في قطاع غزة، أقسى أنواع التعذيب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن طريق القصف والاعتقال العشوائي تارة، والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية آخرى، ما أدى إلى خروج «شارلوت» عن صمتها، إذ شاركت الأيام الأخيرة في حفل غنائي أقيم في مدينة «كيرفيلي» جنوب ويلز، في قاعة عمال البدواس، لدعم الأهالي في قطاع غزة، مع جمع التبرعات لصالحة جميعة تحالف أطفال الشرق الأوسط الخيرية.

ولم يكن هذا الموقف الداعم لغزة هو الأول لـ«تشيرش»، وإنما منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وهي تنشر باستمرار رسائل تضامن مع أهالي القطاع عبر حساباتها الرسمية، إذ شاركت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» تدعو فيه إلى تحرير فلسطين، ووقف إطلاق النار.

انتقادات مغنية البوب الشهيرة

أثار دعم «شارلوت» لفلسطين غضبًا واسعًا بين أفراد المجتمع اليهودي، واتهموها بمعاداة السامية، مشيرين إلى أنها استخدمت نجوميتها لتعليم الأطفال غناء كلمات متطرفة في قاعة القرية، على حد قولهم، بينما انتقد النائب اليهودي أندرو بيرسي، الحادث ووصفه بأنه «مثير للقلق»، مضيفًا أن جميع أولئك الذين انضموا إلى غناء شارلوت يجب أن يشعروا بالإحراج.