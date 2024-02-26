«الأورومتوسطي»: يجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه بحق الفلسطينيين

قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدكتور رامي عبده إنَّه يجب ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنَّ إسرائيل لا تلقي بالا لأي مواقف دولية، أو حقوقية، وتضرب بعرض الحائط القوانين والمواثيق الأممية كافة، وقد أصدرنا تقريرا يوثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، خلال الـ30 يوما الماضية.

وتابع: «لدينا مؤشرات وأدلة واضحة على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين».