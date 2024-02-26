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رنا رؤوف تؤدي اليمين الدستورية في «النواب» خلفا للراحلة أمنية رجب

كتب:

ولاء نعمه الله
11:23 ص | الإثنين 26 فبراير 2024
النائبة رنا رؤوف أحمد علي

النائبة رنا رؤوف أحمد علي

أدت رنا رؤوف أحمد علي، اليمين الدستورية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام في حادث سير.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بعد أن أعلن المجلس في وقت سابق خلو مقعد النائبة أمنية رجب، عضو المجلس عن محافظة المنيا.

وتلقى مجلس النواب، إخطارا من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تصعيد بديل النائبة الراحلة أمنية رجب.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.