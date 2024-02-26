«حياة كريمة» بأسوان تتابع تنفيذ 19 مشروعا في قرية الدكة بنصر النوبة

أجرت وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان جولات تفقدية لـ19 مشروعا جديدا، ضمن المبادرة الرئاسية برنامج في قرية الدكة بمركز نصر النوبة، بحضور اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، والذي أكد ان هذه المشروعات تخدم حوالي 15 ألف مواطن موزعين على 6 قرى فرعية وتوابع.

وأكد «عبد الشافي»، في بيان اليوم، انتهاء تنفيذ 11 مشروعًا بنسبة 100% وتسليمها بشكل مبدئي، وتشمل إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ونقطة الإسعاف، إضافة إلى إنشاء عدد من المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشباب والملاعب القانونية.

تجديد خطوط مياه الشرب

وأوضح «عبدالشافي»، أن عملية تجديد وتعزيز خطوط مياه الشرب بالقرية انتهت بنسبة 97%، بالإضافة إلى توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحي بنسبة 87%.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة زيادة الجولات التفقدية لمتابعة تقدم المشروعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا على الجهات المعنية بتكثيف التنسيق والتعاون لحل أي مشاكل أو عقبات قد تعترض تنفيذ المشروعات.

مشروعات حياة كريمة في نصر النوبة

يُذكر، أن وحدة حياة كريمة بأسوان تعمل في قرية بنصر النوبة بقرية الدكة، وتسعى لتحسين ظروف الحياة للسكان المحليين وتوفير البنية التحتية اللازمة لهم بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.