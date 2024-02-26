الرئاسة الفلسطينية: خطة إجلاء إسرائيل لمواطنيها يهدد بتدمير المنطقة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أنّ الخطة التي أعلنها مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لإجلاء المدنيين مرفوضة ومدانة، لأنّها تهدف إلى عودة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القطاع، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنّ خطة نتنياهو تؤكد للعالم مُضيّه في العدوان على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وأنّ قراره المسبق باقتحام مدينة رفح الفلسطينية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومحاولات التهجير المدانة في غزة والضفة الغربية، سيدمر المنطقة بأسرها.