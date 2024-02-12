«الرئاسة الفلسطينية» تطالب المجتمع الدولي بوقف جنون نتنياهو: لا مكان آمن في غزة

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم، إنّه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا، ووقف جرائم الحرب التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة يوميا، خاصة إذا شن جيش الاحتلال هجوما بريا على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

وأكد أبو ردينة، حسب ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الإدارة الأمريكية يجب عليها ألا تبقى رهينة للسياسة الإسرائيلية، خاصة أنّ المنطقة باتت على مفترق طرق، واستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى توسعها إقليميا.

وطالب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية، بالتحرك بشكل عاجل لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذا الجنون قبل فوات الأوان، ومنعها من التقدم برا نحو مدينة رفح، لأن حدوث ذلك يعني سقوط الآلاف من الضحايا.

وأضاف أبو ردينة، أنّ حديث نتنياهو عن ممر آمن للمواطنين محض ترهات وخداع للعالم، لأنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، ولا يمكن عودة المواطنين في ظل القصف المتواصل على وسط وشمال القطاع، وحدوث نكبة جديدة وتهجير قسري خارج القطاع أمر مرفوض ولن نسمح به.