الرئاسة الفلسطينية: تقرير مصير الشعب خط أحمر لا يحق لأحد المساس به

أفادت الرئاسة الفلسطينية بأنّ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بشأن السيطرة الأمنية على الضفة الغربية وغزة تمثل تحديا للشرعية الدولية.

وأضافت في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ السياسات الإسرائيلية لا تجلب الأمن والاستقرار للمنطقة، واستمرار هذا النهج المدمر سيؤدي إلى الانفجار الشامل.

وتابعت: «على الإدارة الأمريكية أن تكون حازمة في تعاملها مع إسرائيل وأن تجبرها على وقف الحرب»، مؤكدة أنّ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني خط أحمر تماما كالقدس ومقدساتها.