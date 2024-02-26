وزيرة البيئة: نعمل على تعزيز حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر  

عبر خاصية الفيديو كونفرانس: وزيرة البيئة تعقد اجتماعا مع الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن لمتابعة وتقييم سير عمل الهيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ( برسجا )، لمتابعة وتقييم خطط سير عمل الهيئة خلال الفترة الماضية وذلك بمشاركة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ونفطة الإتصال الوطنية وبحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على امتنانها من المجهودات التى قامت بها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (برسجا) خلال الفترة الماضية، والتى تمت وفقا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع مجلس الأمناء الأخير، حيث شهدت تطور ملحوظ فى الأنشطة التى تناولتها، متطلعة إلى استيعاب الهيئة خلال الفترة المقبلة موضوعات أكثر الحاحاً ذات اهتماماً دولياً.

وأشادت وزيرة البيئة، بتوجه الهيئة نحو تناول موضوع الأقتصاد الأزرق الذى يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث، البلاستيك أحادى الاستخدام، السياحة البيئية، التنوع البيولوجى وتغير المناخ، حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التى تنال مؤخراً اهتماماً عالمياً .

وأضافت وزيرة البيئة أن الهيئة الأقليمية تقدم نموذج متميز فى العمل فى ظل قلة التمويل المتاح، وحرصها على العمل الدائم على توفير دعماً مالياً لاستمرار الأنشطة وتنفيذ الخطط، فقد نجحت فى على الحصول على تمويل من شركاء التنمية من عدد من المنظمات الدولية المختلفة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية العمل الدائم على تطوير وتعزيز القدرة والأستجابة على مواجهة الحوادث والكوارث البيئية البحرية نظراً لتأثيراتها الكبيرة على الحياة البحرية، مع العمل على تطوير خطط الطوارئ إزاء المواد الخطرة المنقولة بحراً، بالإضافة إلى إعداد خطوط ارشادية وطنية لخفض الانبعاثات بنسبة 65%بحلول عام 2050، والعمل على تعزيز حماية الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر .

وقد شهد الإجتماع استعراض الدكتور زياد أبو غرارة تقريراً حول خطط وأعمال الهيئة خلال الفترة الماضية و المراجعة المالية للوضع الحالى للهيئة، ومقترحات تطوير الهيئة ، كما تم مناقشة وضع الهيئة وسط المنظمات الأقليمية الأخرى ، وتطرق الدكتور زياد خلال الجلسة إلى الخطط والبروتوكولات التى ابرمتها الهيئة ومدى تطبيق والتزام الدول بها ، كما استعرض ورش العمل والدورات التدريبية الوطنية والإقليمية التى تعقدها الهيئة لرفع قدرات العاملين، بالإضافة إلى المساهمات المالية التى تمكنت الهيئة من الحصول عليها من عدد من الشركاء كالبنك الدولى وال GIF ، لتدعيم قدرات الهيئة لتنفيذ خططها وأنشطتها.

وواصل أبو غرارة استعراضه لمجهودات الهيئة خلال الفترة الماضية، موضحاً أنه تم تطوير مركز EMARSGA وتعزيز قدرات الطوارئ البحرية والاستجابة لحوادث التلوث البحري والتحكم في الملوثات من حركة الملاحة البحرية، كما تم إضافة مكونات خاصة بنمذجة التلوث الكيميائي والتشتت في الغلاف الجوي ، من خلال مشروع SFISH ، وسيتم عقد حلقات تدريبية لتشغيل المنظومة المحدثة بدءاً من أبريل 2024، كما بدأت الهيئة تنفيذ نشاطين، يتعلق الأول بالمواد الخطرة HNS حيث يتم تحديث خطة الطواريء الإقليمية لإدراجها فيها، وتدريب المختصين، ويتعلق النشاط الثاني بدعم قدرات الدول للجاهزية لتفعيل البحر الأحمر وخليج عدن كمناطق خاصة بموجب ملاحق اتفاقية ماربول.

وخلال الإجتماع تم إستعراض المقترحات الخاصة بتعزيز قدرات الاستجابة الخاصة بالتعامل مع الكائنات البحرية المتضررة والتى سيتم تضمينها في الأدلة الاسترشادية والبرامج التدريبية لخطة الهيئة، كما سيتم عمل دراسات خاصة بتعزيز الحوكمة في إدارة المصايد البحرية لتقييم الوضع الراهن للصيد غير القانونى وتأثيراته على الكائنات البحرية والدقيقة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قدرات استعادة النظم البيئية الحرجة وصون المجموعات الرئيسية للأنواع المهددة، وبالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مكثفة خاصة بتعزيز القدرات في مجال الاستزراع السمكي المستدام والأمن باستخدام أفضل الممارسات البيئية والتكنولوجيا المتاحة ضمن مشروع SFISH، حيث سيتم البدء فى مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام الذى يشمل أنشطة بناء الشراكات لاستدامة خدمات النظم البيئية والتقييم الاقتصادي واستراتيجيات خاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام.