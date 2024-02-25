خبير في مجال البيئة: التغيرات المناخية تواصل تهديدها لدول العالم

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم بتوصيات ومؤتمرات المناخ العالمي، والتي تقر بضرورة خفض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، موضحا أن لو أي دولة محلية قللت من انبعاثاتها الكربونية سيظل يستمر التغير المناخي والتلوث البيئي ولكن تختلف حدته.

التكيف مع المناخ يختلف من دولة إلى أخرى

وخلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أضاف قطب أن التكيف مع المناخ يختلف من دولة إلى أخرى، وفقا للإمكانيات التكنولوجية والمادية، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تعاني أيضا من التغيرات المناخية، مثل اليونان مؤخرا تأثرت بعواصف وأمطار وفيضانات، ما أثر على البيئة بشكل كبير، موضحا أن التغيرات المناخية تواصل تهديدها لدول العالم.

مصر تحاول الاستثمار في المناخ الأخضر

وأشار قطب، إلى أن مصر رغم أنها لا تمثل أكثر 0.04% من الانبعاثات الكربونية، ومع ذلك تحاول مصر أن تستثمر في المناخ الأخضر، ومشروعات تخدم المناخ ومشروعات تخدم البيئة من خلال مشروعات جديدة صديقة للبيئة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروع استنتاج غاز الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.