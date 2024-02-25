«شؤون البيئة» بالشرقية: إصدار تراخيص لـ7 محطات محمول و93 مشروعا جديدا

قامت وحدة التفتيش البيئي بإدارة شؤون البيئة بديوان محافظة الشرقية، بإجراء المعاينات لـ 7 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بمراكز القرين - منيا القمح - فاقوس - الإبراهيمية، وتم الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية للمحطات بعد استيفاء الشروط اللازمة.

فحص 95 نموذجا لطلبات إنشاء مشروعات جديدة

وقال المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، إن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص 95 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتم الموافقة على 93 مشروعا بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، فضلاً عن استيفاء 2 مشروع لحين استكمال الاشتراطات البيئية.

يأتي ذلك بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ5 منشآت وإجراء القياسات البيئية لـ4 منشآت «مطعم - 2 مستشفى - مخزن» للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

فحص وتفتيش محطات وقود

كما قامت لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على 3 محطات تموين سيارات و4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات، فضلاً عن قيام لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على 21 ورشة «تصليح سيارات - تصنيع ملابس - إكسسوارات سيارات».

وأسفر التفتيش عن الغلق الفوري لشركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات وتحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات والتنبيه بإزالة المخالفات التي تم رصدها بالإضافة بالغلق الفوري لورشة تصليح سيارات والتوصية باستصدار غلق لعدد 3 ورش.