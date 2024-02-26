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«يونيسف» تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سريعا: مسألة حياة أو موت للأطفال

كتب:

هانى حسن
11:57 ص | الإثنين 26 فبراير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أنه يجب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والمياه والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل عاجل، لافتة إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية، يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الأطفال.

وأضافت «يونيسف»، أنه يجب تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني وفوري، في قطاع غزة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

 

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بقلم هانى حسن