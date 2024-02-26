«يونيسف» تطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سريعا: مسألة حياة أو موت للأطفال

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أنه يجب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والمياه والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل عاجل، لافتة إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية، يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى الأطفال.

وأضافت «يونيسف»، أنه يجب تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني وفوري، في قطاع غزة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.