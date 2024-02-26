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بدء الجلسات المتخصصة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني في «أكاديمية التدريب»

كتب:

يسرا البسيوني
12:18 م | الإثنين 26 فبراير 2024
جانب من الاستعداد للجلسة

جانب من الاستعداد للجلسة

أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني اليوم تُمهّد الطريق نحو الجمهورية الجديدة، حيث تُعقد اليوم في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أولى الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الاقتصادي.

وأوضح الحوار الوطني، أنّ الجسلة ستناقش «غلاء الأسعار، ارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق» ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بجلسات الحوار الاقتصادي.

وتُعقد اليوم أولى جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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بقلم يسرا البسيوني