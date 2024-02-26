عضو بـ«الحوار الوطني»: جلسات المرحلة الأولى تحولت إلى تشريعات وقرارات تنفيذية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أهمية مشاركة الحكومة مصرية في جلسات الحوار الوطني في المرحلة الأولى تمثلت في تحول التوصيات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى تشريعات أو سياسات أو قرارات تنفيذية.

مشاركة الحكومة المصرية في جلسات الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مشاركة الحكومة المصرية في جلسات الحوار الوطني يساعد أيضا في تحول هذه التوصيات إلى برامج وأنشطة كثيرة، لافتا إلى أن جلسات الحوار الوطني تبدأ صباح اليوم وتنتهي يوم الخميس المقبل، موضحا أن كل جلسة ستناقش قضية خاصة بالمحور الاقتصادي.

مميزات جلسات الحوار الوطني

ووصف عبد القوي جلسات الحوار الوطني بأنها مرنة ومفتوحة، مؤكدا أن مشاركة الحكومة في هذه الجلسات ستدخل معلومات جديدة للحوار الوطني، لافتا إلى أنّ هذه التوصيات قابلة للتغير والتعديل.

وكان رئيس الوزراء أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني، وتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات الجلسات بعد إعداد خطة تنفيذية من مجلس الوزاء.