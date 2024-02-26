3 جلسات عن الأسعار والدولار والإنتاج في أول أيام الحوار الوطني الاقتصادي

تنطلق فعاليات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الاقتصادي اليوم، ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني

وتعقد اليوم أولى جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنيمنشورا أكدت خلاله، أنّ الحوار ينطلق على طاولة واحدة وفي اتجاه سير الدولة بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

جلسات الحوار الوطني

وتضمن اليوم الأولى من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات الأولى «غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وفقدان السيطرة على الأسواق».

أما الجلسة الثانية، تشمل المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير «الصناعة - الزراعة - السياحة»، والجلسة الثالثة تتضمن «السياسات النقضدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي».